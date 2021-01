Rúben Dias assiste Bernardo Silva no triunfo do City

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City ganhou, esta quarta-feira, ao Aston Villa, por 2-0, em jogo em atraso da primeira jornada da Liga Inglesa, com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva a estarem em destaque.

Os "cityzens" alinharam de início com os três portugueses - para além do central e do avançado também jogou o lateral João Cancelo - e apesar de dominarem o encontro, só perto do final é que conseguiram desbloquear o nulo.

A pouco mais de dez minutos do final, Bernardo Silva, servido por Rúben Dias, abriu o marcador.

O golo da tranquilidade surgiu depois dos 90, de grande penalidade, convertida por Gundogan.

Com este triunfo, o conjunto orientado por Pep Guardiola igualou o Leicester no comando da Premier League.

Ainda esta quarta-feira, a partida entre o Leeds e o Southampton foi adiada.