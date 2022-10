Rúben Dias e o Mundial: "É provavelmente o troféu mais especial para levantar"

JN Hoje às 15:16 Facebook

Rúben Dias lembrou os tempos em que era avançado no Estrela da Amadora e confessou que sonha em levantar a taça de campeão do mundo, apontando à união da seleção para o conseguir.

Em entrevista à revista "Forbes", Rúben Dias, defesa central do Manchester City, admitiu que o Mundial "é, provavelmente, o troféu mais especial para levantar".

"Tento não pensar muito no assunto, antes sobre o que terá de acontecer para que isso aconteça. Temos uma equipa muito boa, jogadores muito bons, mas o importante é como esses jogadores podem trabalhar em conjunto", acrescentou o jogador, de 25 anos.

O defesa central recordou os tempos de afirmação no Benfica, mas também quando, ainda criança, jogava como avançado no Estrela da Amadora. "A minha equipa estava a sofrer um pouco. Tentava organizar os meus companheiros e, a dada altura, o meu treinador disse: 'vai lá para trás e vamos continuar assim'. Desde então, nunca mais saí", contou.

Sobre o facto de ser um dos capitães do Manchester City, Rúben Dias defende que há capacidades de liderança que são inatas. "Acredito que as pessoas certas para liderar já nascem com isso. Nunca tentei outra coisa que não seja ser quem sou", referiu.