Rúben Dias e Taarabt chamados para Leipzig

Os regressos de Rúben Dias e de Adel Taarabt são as novidades da convocatória de Bruno Lage, treinador do Benfica, para o jogo em casa dos alemães do Leipzig, amanhã, quarta-feira (20 horas), da quinta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Dos 20 nomes da última lista, para o jogo com o Vizela, da Taça de Portugal, caem o médio grego Samaris e o defesa argentino Conti.

O defesa internacional português volta após ter sido poupado no duelo para a prova rainha, enquanto o marroquino está disponível depois de ultrapassar a síndrome viral que o afastou da partida com os vizelenses. Ainda indisponíveis continuam os lesionados Rafa Seferovic, David Tavares e Svilar.

O Benfica joga na quarta-feira uma cartada decisiva na luta pela passagem aos oitavos de final. Só ganhando em casa do Leipzig, que lidera o grupo com nove pontos, as águias seguirão na luta pelo apuramento. Um empate dita o adeus à Champions - só pode chegar aos 7 pontos do Lyon, que tem vantagem no confronto direto com os portugueses - e uma derrota pode levar mesmo ao adeus à Europa, caso o Zenit ganhe à equipa francesa. As águias nunca venceram na Alemanha para a Champions/Taça dos Campeões Europeus - soma 11 derrotas consecutivas

Eis os convocados de Bruno Lage que viajaram esta terça-feira para Leipzig:

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

Defesa: Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Jardel.

Médios: Pizzi, Chiquinho, Gedson, Florentino, Taarabt, Cervi, Caio e Gabriel.

Avançados: Jota, Raul de Tomás e Vinícius.