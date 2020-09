Rúben Dias em modo despedida e Aboubakar oficializado no Besiktas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O central fez este sábado, ao que tudo indica, o último jogo com a camisola do Benfica. Já o Everton entrou na corrida por Jean-Clair Todibo.

Benfica: Rúben Dias despediu-se este sábado do Benfica. O central, que foi capitão frente ao Moreirense, mesmo com André Almeida e Pizzi, emocionou-se no final do encontro e Jorge Jesus confirmou as negociações com o City: "Gostaria de dizer que não, mas tenho quase a certeza que foi o último jogo do Rúben Dias no Benfica. Temos pena de o ver partir, é um produto do Seixal, capitão e jogador de seleção", afirmou.

Já o francês Jean-Clair Todibo, central seguido pelo Benfica, poderá estar no caminho do Everton. Segundo o "The Sun", os toffees entraram na corrida e já terão feito uma primeira oferta ao Barcelona, mas o clube catalão exige 12,5 milhões de euros pelo jovem atleta.

F. C. Porto: O "Mundo Deportivo" garantiu que os azuis e brancos terão perguntado pela situação de Riqui Puig, médio do Barcelona e que não entra nas opções de Koeman. O treinador terá aconselhado Riqui a sair para jogar com mais regularidade.

Paços de Ferreira: Douglas Tanque terminava o vínculo no final de 2021 mas renovou com os castores por mais uma época. O avançado brasileiro é uma das peça-chave da equipa de Pepa e vai jogar a terceira época na Capital do Móvel.

Besiktas: O clube turco oficializou a contratação de Aboubakar. O avançado está de regresso ao Besiktas, que representou em 2016/17, por empréstimo do F. C. Porto.