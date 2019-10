Rúben Dias: "Fui associado ao Lyon como a muitas outras equipas"

Hoje às 20:04 Facebook

O defesa-central do Benfica foi o homem escolhido para fazer a antevisão ao jogo com o Lyon, marcado para esta quarta-feira. Na conversa com os jornalistas, Rúben Dias foi convidado a esclarecer se o facto de ter sido alvo do clube francês influenciará a sua exibição no jogo de amanhã.

"Não, diria que não. Fui associado ao Lyon como a muitas outras equipas. Sempre estive tranquilo e com a cabeça onde tinha de estar, que é no Benfica", devolveu o jogador dos encarnados.

Ainda à margem deste jogo referente à terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, o internacional português também foi questionado sobre as palavras do antigo capitão de equipa, Luisão, que se referiu a ele como um exemplo do futuro promissor do Benfica. "Muito feliz por ouvir isso da parte dele. Acredito que coisas decorrem de forma natural. O meu foco é ser melhor de dia para dia. Tenho e temos muito para melhorar", respondeu.

Com os olhos postos na vitória, o central concluiu sobre o apoio dos adeptos: "Contamos com todos eles, contamos que estejam connosco porque vão ser uma grande ajuda para nós. Vão dar-nos força para ganhar. Precisamos de estar todos juntos nesta altura em que parece que nos querem dividir, mas nós não nos afastamos por nada".