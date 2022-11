Rúben Dias garante: "Pepe está bem fisicamente"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Dias afirmou, nesta manhã de terça-feira, no centro de treinos, no Catar, que Pepe está apto a jogar. "Tenho sentido que ele está bem, estou feliz por ele, sente-se bem fisicamente", afirmou. Já Nuno Mendes não treinou.

Cristiano Ronaldo falou na segunda-feira aos jornalistas, cenário encarado com naturalidade pelo defesa central do Manchester City. "Foi importante ele ter falado como foi importante terem falado, nos últimos dias, outros jogadores da seleção. Os assuntos relacionados com Ronaldo em nada têm beliscado a nossa tranquilidade e trabalho, não há muito mais a dizer sobre o assunto", enalteceu.

O Gana é o primeiro adversário da equipa lusa. "A única coisa em que pensamos é em vencer. Se assim não for tudo fica diferente. Pensamos jogo a jogo, é a melhor maneira de traçar um percurso vitorioso. O nosso foco está apenas em ganhar o primeiro duelo e em passar a fase de grupos", disse.

PUB

Vamos defrontar uma equipa muito perigosa

O rival africano foi elogiado. "É uma equipa forte fisicamente, muito técnica e tem jogadores que atuam em contextos elevados na Europa. Vamos defrontar uma equipa muito perigosa, o foco está em nós mas com muita atenção ao que o Gana pode criar, tem uma transição ofensiva muito forte quando recuperam a bola".

António Silva estreou-se em convocatórias na seleção, no Mundial. "Ainda não o conhecia, parece-me ser boa pessoa além de ser de muito bom jogador", considerou Rúben Dias.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19 horas (16 horas em Portugal continental), no Estádio 974, em Doha.

Nuno Mendes com mialgia

Nuno Mendes, com uma mialgia de esforço, está ausente da sessão de trabalho, nesta terça-feira, no centro de treinos da seleção portuguesa no Catar.



À exceção do lateral esquerdo, todos os jogadores estão disponíveis e nos 15 minutos abertos à imprensa, fizeram aquecimento com bola.