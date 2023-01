Rúben Dias regressa aos treinos do Manchester City

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa internacional português Rúben Dias voltou a integrar os treinos do Manchester City, após recuperar de uma lesão na perna sofrida ao serviço da seleção portuguesa, no Mundial2022.

O central, de 25 anos, não disputa um jogo oficial desde 10 de dezembro, quando atuou os 90 minutos por Portugal na derrota contra Marrocos, nos quartos de final, que ditou o afastamento dos lusos do Campeonato do Mundo realizado no Qatar.

No sítio oficial na Internet, os "citizens" colocaram fotografias de Rúben Dias a treinar no relvado juntamente com os companheiros, assim como John Stones, que falhou os últimos dois encontros oficiais pelo City.

PUB

O atual segundo colocado da Premier League, que conta ainda com os lusos João Cancelo e Bernardo Silva, recebe na quinta-feira o Tottenham (quinto), em jogo em atraso da sétima jornada.