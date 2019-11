Rúben Dias renova até 2024 e cláusula sobe para 100 milhões de euros

Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O central internacional português, que esta sexta-feira estendeu a ligação contratual com as águias, renovou até 2024 e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Rúben Dias, de 22 anos, tinha ligação às águias até junho de 2023, tendo agora estendido o vínculo por mais uma temporada, até junho de 2024.

A multa rescisória também sobe significativamente, passando de 66 para os 100 milhões de euros.

"Sempre estive muito tranquilo. Falou-se muito sobre propostas, mas acabei por renovar e estou feliz por isso", disse o central das águias à BTV.

"Quero mostrar o meu valor e fazer tudo por esta casa", acrescentou Rúben Dias.

"Estamos bastante satisfeitos com esta renovação", afirmou Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica admitiu que o jogador estava a ser "muito cobiçado", mas a renovação "acabou por ser realidade".

"Ele tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica. É uma das peças fundamentais do clube", acrescentou Luís Filipe Vieira, rotulando Rúben Dias de "um animal de competição" que acaba por "encarnar o que é o Benfica".