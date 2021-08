Rúben Dias renova com o Manchester City até 2027

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato de Rúben Dias, estendendo o vínculo até 2027.

Apenas um ano depois de ter sido contratado, o City já renovou contrato com Rúben Dias, mantendo-o vinculado ao clube até 2027. O defesa central português realizou 50 jogos pela equipa de Pep Guardiola, tendo sido campeão da Liga inglesa, da Taça da Liga e alcançando a final da Liga dos Campeões.

Revelou ser uma das peças mais importantes para o sucesso de Guardiola e foi consagrado com o prémio de melhor jogador da época para a Associação de Jogadores Profissionais, além de, na última semana, ter sido distinguido como melhor defesa da Liga dos Campeões 2020/2021.

"Apreciei todos os minutos aqui no City desde que me juntei no ano passado. Jogar aqui superou todas as minhas expectativas e é um prazer fazer parte de uma equipa incrível como esta. Agora só quero jogar e fazer a minha parte para nos ajudares a ter sucesso esta época e no futuro", revelou o antigo jogador do Benfica, em declarações aos meios do clube.