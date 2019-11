Luís Antunes Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central internacional português estendeu a ligação contratual com as águias, apurou o JN. Os pormenores do acordo serão anunciados ainda sexta-feira, no canal televisivo do clube encarnado.

Rúben Dias, de 22 anos, renovou esta sexta-feira contrato com o Benfica. O defesa tinha ligação às águias até junho de 2023, tendo agora estendido o vínculo, com pormenores que serão divulgados, ao final da tarde desta sexta-feira.