Rúben Guerreiro renova com a NIPPO

O ciclista português Ruben Guerreiro vai prolongar o vínculo com a EF Education-NIPPO, revelou a equipa norte-americana no site oficial, sem revelar a duração do novo contrato.

A EF Education-NIPPO enaltece as qualidades de trepador, vencedor de uma etapa no Giro de 2020, bem como do Prémio da Montanha, e conta com o português para ganhar mais corridas.

"Esta equipa é como uma casa para mim. Tem sido perfeita para o meu crescimento e para demonstrar a minha capacidade. No passado tive algumas lesões, mas aqui sinto-me num lugar estável e noto a evolução tanto como ciclista como pessoa. Estou bastante entusiasmado para viver bons momentos no futuro", refere o ciclista.

Jonathan Vaughters, administrador da EF Education-NIPPO, elogia o ciclista luso, também na página da equipa: "É um dos ciclistas com mais instinto que já vi. Consegue subir bem e enfrentar condições difíceis. Quando está num grupo pequeno, sabe como ganhar etapas. Tanto pode ganhar, como também consegue ajudar os colegas a ganhar. Sabe ler a corrida bastante bem".