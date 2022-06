Rúben Guerreiro vence Mont Ventoux Dénivelé Challenge

JN/Agências Hoje às 15:14 Facebook

O ciclista português da EF Education-Easy Post venceu, esta terça-feira, a quarta edição do Mont Ventoux Dénivelé Challenge, cortando a meta isolado no final da segunda passagem pela mítica montanha em França.

Rúben Guerreiro, de 27 anos, foi dos mais interventivos na corrida e acabou por concluir os 154 quilómetros entre Vaison-la-Romaine e o topo do mítico Mont Ventoux em 4:32.35 horas, batendo um colega de equipa, o colombiano Esteban Chaves, segundo a 53 segundos, e o australiano Michael Storer (Groupama-FDJ), terceiro a 1.28 minutos.

Numa corrida "superdura", mas que inclui também "um percurso lindíssimo" no qual "é verdadeiramente um prazer correr", com dupla ascensão ao Mont Ventoux, Rúben Guerreiro salientou que a "grande performance" da equipa no Critério do Dauphiné, sua e do colombiano Esteban Chaves, hoje segundo, levou à proposta de correr também esta prova, colhendo agora os frutos.

Com uma "situação difícil" na tentativa de a equipa norte-americana se manter no escalão WorldTour, no primeiro ano em que a União Ciclista Internacional (UCI) vai aplicar o sistema de promoções e despromoções, era importante "lutar pelos pontos", admitiu.

"Merecíamos mais e melhor. Dedico a vitória a toda a equipa e à minha família", declarou o ciclista luso.

A vitória na corrida, com 4.521 metros de acumulado de subida, incluindo duas ascensões ao Mont Ventoux, é a primeira da época para o trepador português, que aponta à Volta a França.