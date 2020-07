Rúben Macedo é o nono jogador a rescindir com o Aves por salários em atraso

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Rúben Macedo entregou um pedido de rescisão unilateral à SAD do Desportivo das Aves, devido a três meses de salários em atraso, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do clube.

O extremo, de 24 anos, marcou um golo em 22 partidas e estava vinculado até junho de 2022 à formação do concelho de Santo Tirso, pela qual assinou há um ano, oriundo do F. C. Porto e na sequência de um empréstimo ao Chaves, sendo o nono atleta a desvincular-se por sucessivos incumprimentos salariais.

As saídas dos guarda-redes Quentin Beunardeau e Raphael Aflalo, do defesa Jonathan Buatu, dos médios Aaron Tshibola, Estrela e Pedro Delgado e dos avançados Kevin Yamga e Welinton Júnior reduziram o leque de opções da formação orientada por Nuno Manta Santos, que perdeu na terça-feira na receção ao Benfica (4-0), da 33.ª jornada.

Rúben Macedo esteve ausente da ficha do jogo, na qual constavam apenas 18 atletas, 12 dos quais provenientes da equipa ​​​​​​​sub-23, tal como os defesas Adam Dzwigala, Hélder Baldé e Mato Milos, os médios Bruno Lourenço, Luiz Fernando e Cláudio Falcão e o avançado Mehrdad Mohammadi, melhor marcador, com oito golos em 29 partidas.