Rúben Neves abre disputa no Barcelona e João Félix perto do Chelsea

O Braga anunciou a renovação com Diogo Fonseca e o Portimonense deu as boas-vindas a guarda-redes. Em Inglaterra, garante que João Félix chegou a acordo com o Chelsea.

Braga: Os minhotos anunciaram a renovação de contrato de Diogo Fonseca por mais duas temporadas. O defesa-central, de 20 anos, atua na equipa B dos arsenalistas, tendo feito 12 jogos esta época. "Estou muito feliz por esta renovação porque era algo que procurava. O clube reconheceu o meu trabalho e isso deixa-me contente. Estou no Braga desde 2015 e está a ser uma grande aventura porque tenho evoluído muito. Com esta renovação sinto que cada vez tenho mais responsabilidades. Pertenço também ao lote de capitães da equipa B por estar no clube há tantos anos e tento passar aos meus companheiros mais novos e que vêm de fora a responsabilidade que é representar o Braga", afirmou aos meios oficiais do emblema bracarense", afirmou.

Estoril: O clube anunciou a renovação de Tiago Santos até ao verão de 2025, dando continuidade a uma reabertura de mercado na qual já anunciou uma contratação e três renovações contratuais. "Continuar em casa? O Tiago Santos diz que sim," começou por anunciar o clube da Linha de Cascais, em texto publicado nas suas redes sociais, no qual deixou vincada a satisfação pelo rendimento do jogador de 20 anos desde a sua chegada ao clube, motivo pelo qual avançou para a renovação com o atleta para as próximas duas temporadas, com término no final da época 2024/25. O promissor lateral chegou ao Estoril Praia há um ano, para a equipa sub-23 dos 'canarinhos', ao serviço da qual conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação depois de ter colocado fim a uma longa ligação com o Sporting, onde cumpriu praticamente toda a formação e em duas etapas, com uma interrupção pelo meio. Tiago Santos representou o Sporting, numa primeira instância, entre 2009 e 2017, tendo cumprido dois anos fora do clube 'verde e branco' ao serviço do Oeiras (juvenis), em 2017/2018, e Sacavenense (juvenis e juniores), em 2018/2019, onde o rendimento o levou a regressar aos quadros sportinguistas até 2022.

Portimonense: ​​​​​​O guarda-redes brasileiro Matheus Nogueira foi apresentado como segundo reforço de inverno, tendo assinado um contrato de três épocas e meia. "É o meu primeiro passo na Europa. Estou muito feliz por estar aqui", disse o guardião, de 25 anos, em conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão. O jogador, formado no Grêmio, passou depois, já como sénior, por Goiânia, CEOV Operário, Cuiabá, XV de Piracicaba e ABC, que representou na terceira divisão brasileira em 2022. Depois dos primeiros contactos com os algarvios, Matheus Nogueira falou com amigos que passaram por Portugal, incluindo Gustavo Hebling, ex-jogador do Portimonense. "Ele disse-me: 'Vai. É show de bola'. Quando cheguei, pude comprovar que a estrutura é fantástica e fui muito bem recebido pelos atletas, pelo 'staff', por todos", afirmou o guardião, que ocupa a vaga deixada pelo turco Berke Özer, regressado ao país natal poucos meses depois de ter sido contratado. O guardião junta-se ao compatriota Wagner Leonardo (defesa-central) na lista de reforços de inverno do Portimonense, 11.º classificado na Liga, com 19 pontos em 15 jogos.

Atalanta: O médio internacional ucraniano Ruslan Malinovskyi foi emprestado pela equipa italiana ao Marselha até final da temporada. Na mesma nota, o emblema marselhês, terceiro classificado da Ligue 1, informou que o acordo entre as partes inclui uma opção de compra, embora não revelando o valor da mesma. Contudo, a comunicação social francesa refere que a opção de compra é obrigatória, no valor de 10 milhões de euros, aos quais se somam três milhões em variáveis. Malinovskyi, de 29 anos, estava ao serviço da Atalanta desde 2019, quando foi contratado aos belgas do Genk, sendo que, neste período, se destacou como uma das principais figuras da formação de Bérgamo. Esta temporada, perdeu espaço no conjunto comandado por Gian Piero Gasperini, tendo sido titular em apenas cinco dos 16 jogos que os 'nerazzurri' realizaram na Serie A.

Atlético de Madrid: Afinal, João Félix não deve continuar a época no Atlético de Madrid. Segundo o "The Athletic", o Chelsea ganhou corrida ao Arsenal e Manchester United e conseguiu chegar a acordo com os "colchoneros" para um empréstimo até ao final da época. A mesma publicação garante que os "blues" vão pagar 11 milhões de euros ao clube espanhol. Esta temporada, João Félix disputou 20 jogos e marcou cinco golos.

Manchester United: Diogo Dalot, que vive um bom momento nos "red devils", garantiu que está a negociar a renovação de contrato com o clube inglês. ""Estamos a negociar o meu contrato, estamos a ver como as duas partes podem ser beneficiadas, mas não é nenhum segredo que sou feliz aqui, pelo que veremos como correm as coisas. Amo este clube, amo jogar aqui", disse Dalot ao The United Stand. O jogador português tem contrato até ao final da época.

Barcelona: Segundo o jornal "AS", Ruben Neves abriu uma disputa entre o presidente Laporta e o treinador Xavi. Se por um lado, o líder pretende ter o médio no plantel para suceder a Busquets - "é um grande jogador" -, já Xavi quer apenas Illarramendi, da Real Sociedad, para o lugar do capitão. A mesma publicação garante ainda que o ténico está farto das imposições de Laporta, depois do afastamento de Dembélé no início da época e da tentativa de transferência de Frenkie de Jong.