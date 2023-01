Rúben Neves arrasador: "Não nos deixam ganhar"

Rúben Neves, jogador do Wolverhampton, mostrou-se muito crítico com a arbitragem do jogo contra o Nottingham Forest (1-1, 3-4 após grandes penalidades), que ditou a eliminação da equipa de Lopetegui da Taça da Liga inglesa. O médio reclama uma grande penalidade não assinalada por Graham Scott, num lance que poderia ter decidido a partida a favor dos Wolves.

"O que aconteceu na semana passada foi uma vergonha para o futebol inglês, e neste jogo também foi muito mau", começou por dizer ao Express&Star, reavivando as queixas à arbitragem do jogo com o Liverpool.

Neves acredita que a equipa merecia a vitória e teceu duras críticas. "Controlámos bem o jogo e devíamos ter ganho nos 90 minutos, mas houve uma grande falha na arbitragem contra o Wolverhampton. Não sei bem o que está a passar-se, mas parece que não nos querem deixar ganhar", afirmou.

PUB

O capitão dos Wolves foi ainda mais específico e destacou os lances onde acha que Graham Scott esteve mal. "Primeiro o árbitro disse-nos que o contacto não foi suficiente para assinalar penálti. Depois disse que, se tivesse sido no meio-campo, assinalava falta. É preciso partir pernas para começar a marcar penáltis? Mostrei-lhe a chuteira do Matheus Nunes, estava completamente desfeita. Não há desculpa: não assinalou penálti porque não quis".

Rúben Neves foi um dos jogadores que falhou nas grandes penalidades e mostrou-se chateado pelo próprio erro, mas ainda tinha mais uma queixa a fazer relativamente à arbitragem mas, desta feita, sobre uma situação que se passou após o apito final.

"Perguntem ao árbitro! Havia porrada no relvado e o árbitro estava no balneário. Não é normal. Devia estar em campo e ver os jogadores que deviam receber cartão vermelho", concluiu o médio português, de 25 anos.