Rúben Neves deixa aviso

Instado a comentar a exibição de Portugal contra o Catar, que resultou numa vitória (3-1), Rúben Neves deixou um aviso aos companheiros quanto às fragilidades defensivas.

"Todos os jogos são importantes, não há amigáveis. Quando estamos a representar o nosso País temos de entrar para ganhar, e foi o que fizemos. Tivemos dificuldades nos primeiros minutos, depois controlámos o jogo. Após expulsão do guarda-redes do Catar o jogo ficou estranho, eles fecharem-se lá atrás e tivemos dificuldades em encontrar espaços. Sofremos um golo de bola parada, temos de melhorar porque isso pode custar caro no futuro", disse em declarações à Sport TV.

Referindo-se à discussão do primeiro lugar do grupo, com a Sérvia, o médio do Wolverhampton mostra-se confiante na equipa.

"Só olhamos para nós, temos de fazer o nosso trabalho. Não há eliminatórias fáceis, sabemos que temos de estar no melhor. É um adversário difícil, mas vamos tentar sempre ganhar os três pontos que é o mais importante", afirmou.

Este embate particular com o Catar surge entre a dupla jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, depois da vitória contra a República da Irlanda (2-1) e antes do confronto com o Azerbaijão (terça, às 17 horas).