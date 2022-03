Rúben Neves e Daniel Podence marcam na goleada dos "wolves"

JN/Agências Ontem às 23:21 Facebook

Os internacionais portugueses Rúben Neves e Daniel Podence marcaram na goleada do Wolverhampton, de Bruno Lage, sobre o Watford, por 4-0, esta quinta-feira, em jogo em atraso da 19.ª jornada da Liga inglesa.

Aos 85 minutos, o antigo médio do F. C. Porto optou por não rematar de primeira, adiantando a bola para fazer um chapéu perfeito ao guarda-redes adversário, Ben Foster, que, aos 21 minutos, já tinha oferecido o terceiro tento dos "wolves" ao antigo extremo do Sporting.

O triunfo começou com golo do ex-benfiquista Raul Jiménez, aos 13 minutos, em lance que começou num corte do médio luso João Moutinho, enquanto Cucho, aos 18 minutos, fez autogolo, quando tentava recuperar posição, numa má noite da defesa forasteira.

Depois de três derrotas consecutivas, o Wolverhampton, que ainda contou com o contributo de José Sá, Chiquinho, Pedro Neto e Fábio Silva, mantém o oitavo lugar, com 43 pontos (28 jogos), a dois do West Ham (28 jogos), sexto, e do Tottenham (26 jogos), sétimo.

Em jogo antecipado da 30.ª jornada, o Chelsea venceu por 3-1 no reduto do lanterna-vermelha Norwich, com Trevoh Chalobah, aos 3 minutos, e Mason Mount, aos 14, a darem prematura vantagem aos "blues", antes de o finlandês Teemu Pukki reduzir para os "canaries", aos 69, de penálti.

Apesar do domínio dos campeões da Europa e do Mundo, cujos adeptos entoaram, antes do desafio, o nome do dono do clube, Roman Abramovich, envolvido num imbróglio jurídico pelas sanções decretadas aos russos pela invasão à Ucrânia, a certeza do triunfo londrino só chegou aos 90 minutos, com um golo do alemão Kai Havertz.

O Chelsea continua isolado no terceiro lugar, com 56 pontos (27 jogos), a 13 do líder Manchester City (28 jogos) e a sete do Liverpool (27 jogos), segundo colocado, mantendo ainda oito de avanço para o Arsenal, quarto, com 25 jogos.

A ilusão europeia do Aston Villa travou a tentativa do Leeds em afastar-se dos lugares de despromoção, com o triunfo forasteiro por 3-0 a garantir aos 'villans' a subida ao nono lugar, com 36 pontos.

Já o Leeds continua a senda de derrotas - averbou a sexta seguida - e é 16.º classificado, com 23 pontos (28 jogos), dois acima do Burnley, em posição de descida, mas com duas partidas para disputar.

O Southampton caiu para 10.º, com 35 pontos, depois de ver o Newcastle dar a volta ao jogo para ganhar fora, por 2-1, subindo assim a 14.º, com 31.