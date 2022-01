Rúben Neves e Moutinho dão vitória ao Wolverhampton

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Dupla portuguesa garantiu os três pontos para a equipa de Bruno Lage.

O Wolverhampton venceu esta tarde na deslocação ao terreno do Brentford por 2-1 e mantém assim o oitavo lugar da Premier League. A formação orientada por Bruno Lage entrou em campo com sete portugueses a titular, mas foi a dupla do meio campo que resolveu a partida.

Já na segunda parte, os tentos de João Moutinho e Rúben Neves permitiram que a equipa mais portuguesa da Liga inglesa conquistasse os três pontos. Nos Wolves, foram titulares os portugueses José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Fábio Silva, Podence e Francisco Trincão foi suplente utilizado.