Rúben Neves e o F. C. Porto: "Gostaria de voltar"

O médio não esquece o clube azul e branco e não esconde o desejo de regressar.

Rúben Neves está há três épocas em Inglaterra a defender as cores do Wolverhampton mas o carinho pelo F. C. Porto, clube no qual fez a formação e se estreou no plantel principal com apenas 17 anos, em 2014. Na rubrica "F. C. Porto em casa", o médio português, que soma 16 internacionalizações, lamenta não ter conquistado qualquer título de dragão ao peito.

"Tive a infelicidade de não ganhar nenhum título, é mais uma razão para querer voltar e preencher esse capítulo que falta na minha carreira. Se tiver essa oportunidade, gostaria de voltar", começou por dizer, apontando a fisioterapia como uma hipótese para quando terminar a carreira de futebolista.

"Se não fosse jogador acho que estaria ligado ao futebol na. Tenho a ideia de ser treinador muito ciente na cabeça. Tentaria mesmo que não fosse jogador. Outra área na qual que poderei apostar no fim de carreira é a da fisioterapia", acrescentou.

Esta época, entretanto interrompida devido ao surto do novo coronavírus, Rúben Neves disputou 43 jogos e marcou quatro golos.