Rúben Neves e Podence dão vitória a Bruno Lage

O Wolverhampton bateu o Leicester (2-1) e voltou às vitórias na Premier League, aproximando-se dos lugares europeus.

O Wolverhampton ultrapassou o Tottenham e recuperou o sétimo lugar na liga inglesa, graças a um triunfo sobre o Leicester, este domingo, na 26.ª jornada da Premier League.

Com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto, os "wolves" adiantaram-se no marcador logo aos nove minutos, através de Rúben Neves, mas a vantagem madrugadora foi anulada ainda antes do intervalo (Lookman).

O Leicester, com Ricardo Pereira, teve mais posse de bola e acabou o jogo com mais remates, mas seria derrotado com outro golo português, assinado por Daniel Podence.