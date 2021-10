Rúben Neves: "Estamos muito felizes por ter o Matheus Nunes"

JN Hoje às 17:28 Facebook

O médio do Wolverhampton abordou a chamada do jogador do Sporting e recusou a ideia de que mais concorrência ponha em causa a sua presença regular nos convocados de Fernando Santos.

Rúben Neves mostrou-se "muito feliz" por contar com o contributo do estreante Matheus Nunes, mais um médio que aumenta as opções de Fernando Santos para o meio-campo. "O Matheus é um excelente jogador e estamos muito felizes por tê-lo cá connosco", referiu.

Ainda assim, o jogador do Wolverhampton não se mostrou preocupado com a "ameaça" do futebolista do Sporting.

"Temos um leque enorme de jogadores para ser chamado e estamos habituados a isso. O mister tem uma tarefa extremamente difícil para escolher a convocatória e escolhe sempre em função do melhor para a seleção", acrescentou Rúben Neves.

"Motivação para vir à seleção é uma coisa que nem se questiona. Há excelentes jogadores para serem chamados e o grande objetivo é darmos o nosso máximo para ajudar quando cá estamos. É isso que tento fazer. Tenho sempre motivação máxima para representar o meu país", salientou, em conferência de imprensa.

Sobre os próximos compromissos da seleção, frente ao Catar e ao Luxemburgo, este de apuramento para o Mundial 2022, Rúben Neves frisou que "não há jogos fáceis".

"Sabemos que teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer o Luxemburgo. Mas, antes disso, há um jogo com o Catar e, para nós, não há jogos amigáveis", disse.