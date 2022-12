Rúben Neves não esquece o Mundial: "É o sonho de qualquer jogador"

JN Hoje às 09:27 Facebook

Regressado da "melhor experiência da carreira", a participação no Campeonato do Mundo, Rúben Neves está focado em ajudar o Wolverhampton a deixar os últimos lugares da Premier League.

Em entrevista ao sítio oficial do Wolverhampton, Rúben Neves confessou que disputar o Mundial de futebol foi "a melhor experiência da carreira até agora"

"Foi fantástico. Participar numa grande competição é um sonho de qualquer jogador. Felizmente, consegui cumpri-lo", sublinhou o médio, que garante já ter virado a página.

Mostrando-se "100% focado" nos Wolves, Rúben Neves acredita na recuperação da equipa na Premier League. Atualmente no último lugar da tabela classificativa, a equipa está desejosa de "jogar para mostrar a motivação" que tem em dar a volta à situação.

Ciente de que "dois ou três jogos podem mudar a situação", Rúben Neves lembra que "tudo pode acontecer em cada jogo" na Liga inglesa. "Estamos no último lugar, mas a nove pontos da nona posição", exemplifica.

"Esta pausa foi muito boa para nós. Estamos apenas focados no nosso futuro, porque ainda temos muitos jogos pela frente. Ainda não terminámos a primeira volta da Premier League", lembrou o antigo médio do F. C. Porto, que reencontra no Moulineaux o treinador que o lançou na equipa principal dos dragões, Julen Lopetegui.

"Tem sido muito bom. Toda a gente tem gostado da nova maneira de trabalhar. Ele é um treinador muito experiente, sabe o que é necessário para tirar o melhor de cada jogador. Estamos muito motivados para voltar a jogar", revelou o internacional português.

Rúben Neves marcou um dos dois golos com que o Wolverhampton afastou o Gillingham (2-0) da Taça da Liga inglesa. O regresso do campeonato está marcado para esta segunda-feira, na casa do Everton.