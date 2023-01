Rúben Neves perto do Barcelona e Manchester United reforça a baliza

Rúben Neves pode estar perto de assinar pelo Barcelona e o Manchester United reforçou a baliza para dar concorrência a De Gea. Marítimo contratou médio brasileiro

Barcelona: Segundo o jornal catalão "Sport", Rúben Neves estará muito perto de se tornar reforço do Barça, uma vez que as negociações com o Wolves se encontram "muito avançadas". A cedência de jogadores para atenuar o valor da contratação não está excluída, sendo que Franck Kessié é um dos principais nomes em cima da mesa - o costa-marfinense não tem usufruído de muito tempo do jogo, portanto uma ida para Inglaterra poderia ser um bom passo na carreira. Quanto aos valores do negócio não deverão ser demasiado elevados, uma vez que o internacional português, de 25 anos, não renovou contrato com o emblema inglês e termina contrato no próximo verão.

Rúben Neves chegou ao Wolves em 2017/18 e durante as últimas seis temporadas jogou em 232 partidas, tendo marcado 28 golos, alguns dos quais deveriam ser candidatos ao prémio Puskas.

Manchester United: Após a saída de Dubravka, que terminou o empréstimo aos "red devils" e regressou ao Newcastle, Jack Butland chega para assumir o lugar de número dois na baliza britânica. O guarda-redes, de 29 anos, chega por empréstimo do Crystal Palace até ao final da temporada, sendo que o salário do internacional por Inglaterra fica a cargo do Manchester United.

Embora ainda não tenha jogado esta temporada, Butland está entusiasmado com o futuro que se avizinha. "Este é um clube incrível e estou orgulhoso por representá-lo. Mal posso esperar para trabalhar com um grupo de guarda-redes incrível. Vou apoiar a equipa diariamente para criar o melhor ambiente de treino e jogo possível", disse o guardião.

Marítimo: O emblema madeirense contratou Valdemir de Oliveira Soares, conhecido como Val no mundo do futebol. O brasileiro, de 25 anos, vai ter a primeira experiência na Europa e assinou contrato com a equipa insular até 2025.

Nos últimos dois anos, Val jogou no Coritiba, sendo que tanto pode desempenhar as funções de médio como de defesa direito. No Brasil também jogou no Botafogo-SP, ABC, GE Brasil e Internacional. Val mostrou-se bastante feliz com o novo desafio.

"Estou muito feliz. Quero começar esta primeira experiência na Europa com o pé direito e conquistar grandes coisas no Marítimo", disse aos meios de comunicação do clube madeirense.

Espanha: Ousmane Dembelé parece ter posto um ponto final aos rumores que o colocam na rota de saída do Barcelona. O extremo francês tem sido apontado ao PSG, mas mostrou-se contente por integrar o plantel do Barça, onde diz querer continuar a mostrar todo o seu futebol. "Assinei um novo contrato com o Barcelona há apenas uns meses. Estou feliz aqui e quero continuar no Barça. Paris? Não, sinto-me bem no Barça. O Xavi e a Direção confiam em mim e estou contente com essa confiança", declarou o jogador, de 25 anos.

Internacional pela França, Dembelé segue na sexta temporada ao serviço dos catalães, mas ainda não conseguiu mostrar toda a qualidade que lhe valeu a saída do Dortmund, para Barcelona, por muitos milhões de euros.

Inglaterra: Um dos nomes mais falados nos últimos tempos, Kanté está prestes a terminar contrato com o Chelsea e, embora não tenha jogado recentemente devido a lesão, o emblema de Stamford Bridge pretende renovar contrato. Conhecido por uma resistência infindável, Kanté não joga desde agosto, tendo atuado 84 minutos no jogo com o Tottenham. Apesar da longa ausência, os blues acreditam na qualidade do médio defensivo, de 31 anos, e já terão oferecido uma proposta de renovação por três temporadas, avança o site fichajes.com.