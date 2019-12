Rúben Neves: "Regressar ao F. C. Porto para ganhar títulos é um objetivo"

Nuno Barbosa Hoje às 09:06 Facebook

O médio formado no F. C. Porto e atualmente no Wolverhampton contou ao JN, entre outras coisas, as expectativas que reserva para 2020. Do amor eterno ao F. C. Porto e à família que o acompanha e apoia na aventura inglesa, colocou outros assuntos em dia, numa conversa bem disposta.

Nestes dois anos e meio no Wolverhampton alguma vez se arrependeu de ter deixado o F. C. Porto?

Não, nunca. Na altura, foi uma decisão difícil, porque, além de ser o meu clube, não tinha atingido os objetivos que pretendia. Mas tinha que olhar pela minha carreira e não me arrependo, porque graças a Deus as coisas correram extremamente bem e estou muito feliz no Wolverhampton.