Rúben Neves sai lesionado do embate com o Leeds

Potenciais más notícias para Fernando Santos: Rúben Neves saiu lesionado da encontro que ditou a derrota do Wolverhampton, na receção ao Leeds (2-3), e não se sabe ainda se estará apto para ajudar a Seleção Nacional no jogo com a Turquia, a 24 de março

O médio, de 25 anos, ao serviço dos Wolves, ficou queixoso num lance com Klich e acabou por receber assistência no joelho direito. Após um curto período em campo, no qual eram notórias as dificuldades do internacional português, acabou mesmo por ter de abandonar o relvado, numa altura em que o relógio marcava 25 minutos.

Esta lesão poderá representar um contratempo nas contas da Seleção Nacional. Rúben Neves é um dos convocados de Fernando Santos para o jogo com a Turquia (24 de março), a contar para as meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial 2022 e caso não esteja em condições para dar o seu contributo terá de ser substituído na convocatória.

Vitinha e João Mário poderão ser os próximos na fila para colmatar uma eventual ausência de Rúben Neves.