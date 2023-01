Rúben Semedo absolvido do crime de violação

Rúben Semedo foi absolvido de todas as acusações pelo Conselho de Magistrados de Atenas relativamente à queixa de violação de uma jovem de 17 anos, em agosto de 2021. Na altura, o defesa central representava o Olympiakos e chegou a ser detido pelas autoridades.

Agora, o tribunal considerou que não há provas que condenem Rúben Semedo, seja através de testemunhos ou do exame forenses à vítima.

Rúben Semedo, que sempre se apresentou como inocente neste caso, joga no Al-Duhail, do Catar, após um período ao serviço do F. C. Porto, por empréstimo do Olympiakos.