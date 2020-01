Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Semedo foi expulso, esta quarta-feira, do encontro frente ao OFI, que o Olympiacos venceu por 1-0, depois de um desentendimento com um apanha-bolas. Perto do final do jogo, o ex-Sporting tentou tirar a bola ao jovem e acabou por atirá-lo ao chão. Os jogadores da equipa adversária reagiram prontamente e o árbitro expulsou mesmo o defesa, que assim falha o dérbi com o AEK.

Veja o momento: