Rúben Semedo: "No Catar, recuperei a alegria de jogar"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Defesa central ex-F. C. Porto abraça desafio no Al Duhail e acompanha a seleção com muita expectativa.

Com 28 anos, Rúben Semedo voltou a ser feliz no Catar, ao serviço do Al Duhail, após uma passagem aquém das expectativas no F.C. Porto. "Recuperei a alegria de jogar. Mais importante que o clube ou o país, é poder ser útil. Aqui encontrei um clube jovem, um presidente e um treinador com uma ambição que também partilho. Quando se joga e se ganha, as coisas saem naturalmente e é tudo mais fácil", sublinhou, ao JN, em Doha.

Em agosto, o central assinou por três épocas pelo emblema catari: "A nível pessoal e profissional, sinto-me bem, a minha família está feliz, foi uma adaptação fácil. Tenho um treinador, Hernán Crespo, que dispensa apresentações, e todos me fazem sentir que faço parte desta família".