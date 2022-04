Rúben Semedo titular pela equipa B dos dragões

O defesa central Rúben Semedo, contratado, por empréstimo, pelo F. C. Porto no último mercado de inverno volta a ser titular pela equipa B dos azuis e brancos, esta segunda-feira, frente ao Varzim, na 28.ª jornada da Liga 2.

Em dia de aniversário - completa hoje 28 anos -, Rúben Semedo não teve a prenda de ser convocado para o encontro da equipa principal, que recebe o Santa Clara no encerramento da 28.ª ronda da Liga, mas vai atuar na formação treinada por António Folha.

É a terceira vez que Rúben Semedo joga pelos "bês" do F. C. Porto, depois de ter somado um total de 180 minutos frente a Rio Ave e Chaves. Pela equipa principal só alinhou a segunda parte do jogo com o Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Além de Rúben Semedo, António Folha tem outro "reforço" da equipa principal, já que Fernando Andrade também foi escolhido para o onze que vai entrar em campo frente ao Varzim.