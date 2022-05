Rúben Simão vence na Ribeira Grande e Louis Sutton mantém amarela nos Açores

Rúben Simão (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) venceu a etapa mais longa do Grande Prémio Azores/ Volta a São Miguel, que ligou Nordeste a Ribeira Grande, dando corpo a uma fuga de mais de 70 quilómetros. O corredor natural de Olhão conseguiu a primeira vitória como profissional, carreira que começou em 2019, na equipa do Tavira.

Louis Sutton (Brocar Ale) manteve a camisola amarela depois de um excelente trabalho dos seus colegas de equipa, em particular Archie Peet, que não anulando a fuga onde estava o italiano Simone Carro, perdeu somente 29 segundos. Uma prestação que permitiu ao britânico manter a liderança, conquistada com uma vitória ontem, agora com 53 segundos de vantagem.

A tirada fica marcada pela fuga de seis corredores, entre os quais dois da LA Alumínios/Credibom/Marcos Car, mas na qual não figurava João Medeiros, o líder da equipa e aposta para a vitória no Grande Prémio Azores. Nenhum dos corredores da fuga colocava em causa a liderança de Sutton, mas era num grupo intermédio que tudo se jogava, já que Simone Carro chegou a ser líder virtual durante largos quilómetros, o que levou a Brocar Ale a "sacrificar" alguns dos seus corredores como foi o caso de Peet, em prol do camisola amarela.

Além da vitória de Rúben Simão, destaque na escapada para Diogo Pereira (Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola) que passou a ser o novo líder do prémio da Montanha, ocupando o lugar do seu colega André Silva. Face à diferença conseguida por Simone Carro na chegada na Ribeira Grande, e como João Medeiros chegou com o camisola amarela, o italiano passou o português na geral individual.

No final da etapa Rúben Simão era um corredor satisfeito com o primeiro triunfo como federado e profissional. "Já tinha feito todos os lugares, faltava ganhar uma etapa. Esta vitória deixa-nos mais confiantes para etapa de manhã para levar o João à vitória", disse o ciclista algarvio.

Diogo Pereira (Azul), Louis Sutton (Amarela) e o vencedor da etapa, Rúben Simão Foto: DR

Louis Sutton, que além de camisola amarela lidera a classificação por Pontos (verde) e Juventude (branca) mostrou-se satisfeito com o trabalho da equipa, que permitiu manter a liderança. "O Archie foi incrível, prescindiu de tudo para a minha amarela. A etapa foi muito rápida e com muitos ataques", disse o britânico. "Amanhã é um dia muito complicado, mas estou confiante", rematou.

Amanhã disputa-se a terceira etapa, considerada a decisiva, com 127 quilómetros e cinco contagens de montanha, a última a coincidir com a meta. A partida está marcada para a Ribeira Grande (12 horas), com chegada prevista a Lagoa do Fogo às 15 horas.

Resultados da Etapa

1º-Rúben Simão/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car)- 3h34"12", 2º-João Macedo/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) a 9", 3º-João Oliveira/POR (Alenquer/GDM/Sobralcar) m.t, 4º-David Mendoza/VEM (Globalia/Zamora Enamora) m.t. e 5º-Diogo Pereira/POR (Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola) a 40".

Classificação Geral

1º- Louis Sutton/GBR (Brocar/Ale)- 6h36"51", 2º- Simone Carro/ITA (ASD Aries Cycling) a 53", 3º- João Medeiros/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) a 1"22"; 4º- André Silva (Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola) e 5º- Archie Peet/GBR (Brocar/Ale) a 3"29".

Pontos e Juventude: Louis Sutton/GBR (Brocar/Ale), Montanha: Diogo Pereira/POR (Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola) e Equipas: (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car).