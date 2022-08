Rúben Vezo é hipótese forte para reforçar o Benfica

O defesa central Rúben Vezo está perto de regressar ao futebol português para reforçar o Benfica, de forma a colmatar a saída de Jan Vertonghen rumo ao Anderlecht e as lesões de Morato, Lucas Veríssimo e João Victor.

Natural de Setúbal, Vezo deu nas vistas ao serviço do Vitória sadino, antes de se transferir para o Valência, tendo alinhado, depois, no Granada e no Levante, também da liga espanhola.

Agora, Vezo é visto como uma boa alternativa para reforçar o plantel treinado por Roger Schmidt, sendo que o mercado de transferências em Portugal encerra às 23.59 horas desta quinta-feira.