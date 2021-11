Rúben Vinagre contrai entorse num tornozelo e deve falhar jogo com o Varzim

Hoje às 14:10 Facebook

O defesa lateral não se treinou, nesta terça-feira, em Alcochete e, em princípio, está fora das opções do técnico Ruben Amorim para a receção de quinta-feira aos poveiros, para a Taça de Portugal. Em sentido contrário, Luís Neto evoluiu favoravelmente, no boletim clínico

Rúben Vinagre está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, informou, nesta terça-feira, o Sporting, sem adiantar uma estimativa quanto ao tempo previsível de paragem.

O defesa esquerdo deve falhar, deste modo, a receção de quinta-feira do Sporting ao Varzim, para a Taça de Portugal.

Formado na Academia de Alcochete, Vinagre, de 22 anos, regressou no último verão a Alvalade, cedido pelos ingleses do Wolverhampton e acumula dez jogos em 2021/22. Até final da época poderá ser leão em definitivo: a SAD liderada por Frederico Varandas tem opção de compra de 50% do passe, por 10 milhões de euros, situação que pode tornar-se obrigatória, mediante determinados objetivos individuais ou coletivos.

De acordo com o Sporting, Luís Neto já trabalhou integrado no plantel às ordens de Ruben Amorim, tal como Pedro Porro, pelo que ambos aspiram a defrontar o Varzim. Mais atrasada está a recuperação de Coates. O central continua apenas a submeter-se a tratamento.

Os leões voltam a treinar, nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, na Academia de Alcochete, à porta fechada. A conferência de imprensa de antevisão à partida com a equipa da Liga 2 está marcada para as 13 horas, também na Academia.