Rúben Vinagre despede-se do Everton

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube inglês não vai exercer a opção de compra no contrato do lateral emprestado pelos leões.

Rúben Vinagre não vai continuar no Everton na próxima temporada. O clube inglês não vai acionar a opção de compra de 10 milhões de euros por metade do passe, acordada aquando da negociação do empréstimo, no início da época, e o lateral esquerdo deve, assim, voltar a Alvalade.

O internacional sub-21 português despediu-se dos adeptos do Everton através de uma publicação na rede social Instagram.

PUB

"Obrigado, evertonians! Foi um prazer vestir esta camisola durante esta época! Fico triste por não ter podido dar um contributo maior, mas fiz tudo aquilo que me foi possível. Gostava que a nossa história tivesse sido diferente. Estou muito feliz pela manutenção deste grande clube na Premier League, porque vocês merecem isto, e muito mais! Não tenho dúvidas, de que o Everton voltará ao lugar que merece, é um grande clube, cheio de história! Obrigado a todos, desejo-vos tudo o de melhor!", disse o defesa esquerdo, na publicação partilhada esta terça-feira.

Esta temporada, perante a forte concorrência do lateral esquerdo ucraniano Vitaliy Mykolenko, Rúben Vinagre somou apenas 204 minutos de utilização na equipa de Liverpool, distribuídos por quatro jogos, não tendo assinado qualquer golo ou assistência.

Depois de ter sido dispensado por Ruben Amorim no início da temporada, e perante a escassa utilização esta temporada, o espaço para voltar a integrar o plantel dos leões parece reduzido, e, portanto, a SAD verde e branca terá mais um caso para resolver no mercado de transferências do verão. Depois de uma época de estreia por empréstimo do Wolverhampton, Vinagre foi contratado em definitivo (devido à cláusula de compra obrigatória) no início desta temporada por 10 milhões de euros, referentes a metade do passe do jogador. O Wolverhampton mantém os restantes 50% do passe de Rúben Vinagre.