Rúben Vinagre vai ser emprestado para recuperar a confiança

André Bucho Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral foi contratado ao Wolverhampton por 10 milhões, mas será cedido sem opção de compra. Reforço St. Juste apresentou-se à tarde

A temporada 2022/23 do Sporting deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na academia de Alcochete. A manhã arrancou com os habituais exames médicos e da parte da tarde os jogadores apresentaram-se ao serviço, exceção feita aos jogadores que estiveram nas seleções nacionais, como Matheus Nunes, Coates, Ugarte ou Palhinha. Este último, aliás, pode nem sequer se apresentar, uma vez que está em trânsito para rumar ao Fulham, por 20 milhões de euros iniciais com mais dois milhões de euros por objetivos, mas uma das ausências de destaque vai para Rúben Vinagre.

O lateral, que esteve cedido pelo Wolverhampton, foi contratado em definitivo por 10 milhões de euros, com os leões a adquirirem 50% do passe, mas não fará parte do plantel nesta época. Segundo apurou o JN, o defesa, que participou apenas em 18 jogos na temporada passada, será cedido para ter tempo de jogo, uma vez que está tapado por Nuno Santos e Matheus Reis, mas também para recuperar a confiança a nível psicológico, algo que lhe faltou na temporada passada. A ideia foi sugerida pelos especialistas do clube e a estrutura desportiva concordou. No entanto, e face ao investimento avultado, o jogador continua a ser aposta a longo prazo do clube e, por isso, será cedido sem opção de compra.