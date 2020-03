Rubiales: "Não podemos jogar enquanto há hospitais de campanha nas ruas"

Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, afirmou que o campeonato só irá voltar quando todas as condições de saúde pública estiverem asseguradas. O líder máximo do futebol espanhol fez questão de evidenciar que o mais importante "é e sempre será a saúde de todos os espanhóis".

«Na Federação temos tudo muito claro. O mais importante é e sempre será a saúde de todos os espanhóis. As competições só voltarão ao ativo quando a saúde de todos e a integridade da competição estiverem asseguradas, nunca antes. Não podemos sequer pensar em voltar a jogar quando há hospitais de campanha a serem montados nas ruas», começou por dizer em entrevista ao jornal "As".

Rubiales explicou que desde o primeiro momento percebeu que as competições tinham de parar e que a maior preocupação da Federação Espanhola é o bem-estar de todos os intervenientes. "Soubemos como devíamos atuar desde o primeiro momento. Sabíamos que tínhamos de suspender as competições que eram da nossa exclusiva responsabilidade. Neste momento, a nossa maior preocupação é a saúde dos futebolistas, árbitros, treinadores, funcionários e dirigentes do futebol espanhol", afirmou.