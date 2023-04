Rudi Garcia sai do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 15:15 Facebook

Rudi Garcia deixa de ser o treinador do Al Nassr, informou o clube nesta quinta-feira.

Segundo o emblema da Arábia Saudita, a saída do técnico francês, que chegou no verão de 2022, é por mútuo acordo. Nos últimos dias, os rumores multiplicaram-se de que estava quase a deixar a equipa por ser segunda classificada na liga saudita: está a três pontos do líder Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

"A direção e os funcionários do Al Nassr querem agradecer o trabalho de Rudi Garcia e do seu staff nos últimos oito meses", salientou o clube, em comunicado.