Rugido de campeão para subir à liderança no dérbi de Lisboa

Sporting vence dérbi frente ao Benfica e assume trono do campeonato.

Pavilhão João Rocha atestado, ambiente em plena ebulição e mais um dérbi para os registos dos momentos que deixam qualquer adepto orgulhoso. O embate entre Sporting e Benfica (5-2) teve tudo do bom e melhor, com golos, lances geniais, uma expulsão (Pauleta, do lado sportinguista) e cambalhotas no marcador.

Merlim bisou, Cardinal, Caio Ruiz e Waltinho também marcaram. Para o Benfica, faturaram Jacaré e Miguel Ângelo introduziu a bola na própria baliza.

No final, acabaram os leões a sorrir, após uma segunda parte de luxo em que os verdes e brancos viraram o resultado.

Com este triunfo, o Sporting saltou para a liderança isolada do campeonato. No outro jogo do dia, o Braga bateu o Modicus (0-4), na estreia de Joel Rocha no banco dos minhotos.