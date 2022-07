Rugido do leão foi insuficiente para arrecadar troféu

Sporting teve bom período mas falhou nos penáltis. Paulinho marcou para os leões e Pedro Gonçalves esteve em alta.

O Sevilha arrecadou o Troféu Cinco Violinos, ao derrotar nas grandes penalidades (6-5) o Sporting, depois de, no fim dos 90 minutos, se ter registado um empate (1-1). Derrota inglória para os leões que, na segunda parte, tiveram oportunidades suficientes para derrotar o conjunto andaluz. Para Ruben Amorim, o particular mostrou que a equipa está bem oleada mas também que, diante de formações poderosas, necessita de jogar com um bloco mais coeso. O onze lisboeta apresentou-se com apenas um reforço, Trincão, e Pote foi o melhor leão em campo. Na segunda parte abriu o livro e esteve presente nos melhores momentos.

Nos primeiros 45 minutos, o Sevilha foi rei e senhor do jogo, apesar de ter criado poucas oportunidades. Após uma falha de Adán, que numa reposição colocou a bola no meio-campo espanhol, Corona foi bem servido por Óliver Torres e marcou com facilidade.