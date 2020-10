Rui Almeida quer causar desconforto ao F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 17:05 Facebook

O treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, prometeu, esta sexta-feira, uma equipa a "causar desconforto ao F. C. Porto", no duelo de sábado frente aos dragões, da quinta jornada da Liga.

"O F. C. Porto vai criar-nos problemas e colocar-nos, certamente, em desconforto, mas nós também queremos colocar o adversário em desconforto em alguns momentos e teremos respostas para as dificuldades que nos vão criar", prometeu o técnico dos barcelenses.

Rui Almeida concordou que "o F. C. Porto é o favorito para este jogo", mas preferiu focar a atenção na postura que pretende do Gil Vicente.

"O nosso foco é no que podemos fazer, sabendo como temos de agir nos momentos em que teremos a bola e saber defender, de forma humilde, quando não a tivermos. Temos de encontrar respostas não apenas para este adversário, mas sim para todos os que vamos defrontar", antecipou.

Os barcelenses, que ainda não perderam neste campeonato - somam dois empates e uma vitória -, vão defrontar um F. C. Porto que nas últimas três partidas não conseguiu vencer, algo que Rui Almeida não considera ser uma dificuldade extra.

"Não há momentos maus ou bons para defrontar este adversário. Dizer que é mau [para o Gil Vicente] enfrentar o F. C. Porto que vem de três jogos sem ganhar, também seria mau se viessem de três vitórias consecutivas. Vejo pelo lado da minha equipa, estando só concentrado no que podemos fazer", partilhou Rui Almeida.

O treinador do Gil Vicente analisa um adversário que "individualmente tem um leque de jogadores muito fortes e coletivamente se pode apresentar com diferentes estruturas" e desvalorizou o facto de os 'dragões' terem disputado um jogo a meio da semana, para a Liga dos Campeões [frente Manchester City].

"Estamos a falar de uma equipa que está habituada a ritmos competitivos deste nível, com três jogos por semana. A nossa preparação foi a de uma semana normal, pois estes são os jogos mais fáceis de preparar e os mais difíceis de disputar", concluiu o treinador dos barcelenses.

O Gil Vicente, 12.º classificado, com cinco pontos, mas menos um jogo, defronta, este sábado, o F. C. Porto, segundo com sete, em jogo agendado para as 20:30, no estádio do Dragão, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.