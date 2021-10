Rui Andrade campeão europeu de resistência em LMP2

Hoje às 11:42 Facebook

O luso-angolano Rui Andrade sagrou-se campeão europeu de automobilismo da série Endurance Le Mans 2021, na categoria LMP2, ao terminar a prova de quatro horas disputada, este fim de semana, no Autódromo de Portimão, no Algarve.

O piloto terminou em segundo lugar a corrida, mas tinha-lhe bastado concluir a prova, tendo em conta a pontuação do campeonato.

"Campeões Europeus da LMP2 Pro-am! Muito obrigado a minha equipa G-drive racing e aos meus colegas John e Gustavo pelo excelente trabalho este ano. E também um agradecimento especial aos meus colegas Pietro Fittipaldi e Roberto Merhi. Não teríamos chegado aqui sem vocês", escreveu o piloto no Twitter, a mesma rede social onde recebeu as felicitações do presidente angolano, João Lourenço.