Rui Andrade triunfa em Monza

Luso-angolano venceu, este domingo, as quatro Horas de Le Mans Series entre equipas que contam com pilotos amadores na categoria LMP2

Rui Andrade acrescentou mais um triunfo no currículo e venceu as Quatro Horas de Monza, na categoria LMP2, tendo terminado no sexto posto da geral. O jovem, de 21 anos, fez uma corrida sempre em crescendo e garantiu a primeira posição do nível referido, mostrando que atravessa um bom momento.

O piloto, que corre desde 2018, passou pela Fórmula 4 espanhola, correu em Portugal na Fórmula Ford, também passou pela Fórmula Renault Eurocup, e Euroformula Open onde fez 17 corridas, somando 4 pontos. Correu também na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, onde foi quinto na competição, depois de seis pódios.