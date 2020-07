Rui Borges é o novo treinador da Académica

João Pedro Campos Hoje às 18:56 Facebook

A Académica anunciou este domingo Rui Borges como novo treinador para a próxima temporada.

O técnico de 39 anos sai do Académico de Viseu, tendo levado a formação viseense às meias-finais da Taça de Portugal.

Rui Borges substitui João Carlos Pereira, que deverá rumar à Suíça, para orientar o Grasshoppers.

Para além do treinador, o clube de Coimbra já assegurou as contratações de Rafael Vieira (defesa central ex-Farense), Fábio Vianna (lateral esquerdo ex-Sp. Braga B) e do médio ofensivo Fabinho (ex-Oliveirense).