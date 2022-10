Rui Borges: "Ninguém sai contente depois de uma derrota destas"

O treinador do Anadia considerou que o F. C. Porto abordou bem o jogo e destacou as dificuldades em contrariar os campeões nacionais.

"O F. C. Porto abordou muito bem o jogo e notou-se claramente que nos estudou bem. Tivemos muita dificuldade em contrariar o jogo do F. C. Porto. O golo cedo também nos tirou logo do jogo. Ao intervalo pedi aos jogadores para manterem a nossa ideia e tentámos dar uma boa imagem até ao fim. É complicado, os jogadores do F. C. Porto foram muito agressivos, no bom sentido. Parabéns pela forma séria como encararam o jogo", começou por dizer Rui Borges, destacando algumas jogadas da equipa da casa.

PUB

"Temos de olhar para os erros cometidos e melhorar, mas principalmente olhar para o que fizemos de bom. O resultado final é 6-0, mas enviámos uma bola ao poste e o Cláudio Ramos fez uma grande defesa, essas jogadas foram muito bem trabalhadas. É não olhar para este jogo apenas como um filme de terror, mas ver coisas boas. Mas saio daqui triste, ninguém sai contente depois de uma derrota destas. Parabéns ao F. C. Porto e desejar boa sorte para o resto da época", concluiu.

O F. C. Porto goleou (6-0), este domingo, o Anadia em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Danny Namaso, Veron, Toni Martínez, com um bis, Fábio Cardoso e Bruno Costa marcaram os golos do encontro.

O clube azul e branco, campeão nacional e 18 vezes vencedor da Taça, juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sporting de Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira.