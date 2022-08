Rui Cerqueira apresenta queixa-crime contra Varandas

JN Hoje às 17:52 Facebook

O Diretor de Imprensa do clube azul e branco apresentou uma queixa-crime contra Frederico Varandas, presidente do Sporting. Em causa está o "caso da garagem".

Além de ter denunciado o líder leonino, Rui Cerqueira apresentou também queixa contra a SAD, clube e funcionários do Sporting no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

O processo reporta a março, quando o Sporting apresentou uma participação disciplinar devido a factos ocorridos em 11 de fevereiro, depois do clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, a contar para a Liga, e que terminou empatado (2-2).