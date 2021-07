Rui Costa: "A última vez que falei com o Luís Filipe Vieira foi no dia antes de ser detido"

JN Hoje às 20:55 Facebook

Rui Costa deu esta quinta-feira à noite à TVI a primeira entrevista no dia em que completa 20 dias como presidente no Benfica, na qual aceitou abordar a operação cartão vermelho, o empréstimo obrigacionista, a preparação da época, entre outros temas da atualidade do clube.

"Antes de falar sobre os motivos que me trouxeram aqui, quero mandar um forte abraço para a família do Doutor Bento Leitão, um médico do Benfica que esteve na casa mais de uma década, foi ainda meu médico enquanto jogador e que partiu ontem, um forte abraço para a família e o meu obrigado. Um homem que foi extraordinário e fez trabalho extraordinário no Benfica. Quanto à última vez que falei com o Luís Filipe Vieira, foi na terça-feira no dia antes de ele ser detido, no dia seguinte quando cheguei ao Seixal já não o vi. Foi uma conversa normal sobre um dia de trabalho", começou por dizer o antigo jogador, que antes de chegar à presidência do clube foi diretor desportivo, administrador e vice-presidente.

A reação à notícia da detenção foi de choque para Rui Costa. "Fiquei perplexo, assim como qualquer pessoa que lidasse com ele ou até mesmo qualquer benfiquista. Jamais poderia pensar passar aquela quarta-feira, jamais podia adivinhar ou sonhar que naquele mesmo dia em que acordei para desempenhar o meu trabalho no Seixal Campus que o dia acabasse como acabou e que o presidente Filipe Vieira pudesse ser detido. Jamais poderíamos pensar tal coisa e foi uma emoção dramática quando soubemos o que se estava a passar com ele".

E prosseguiu: "Infelizmente no Benfica temos tido nos últimos tempos várias buscas e vários processos, não vou estar aqui a escondê-lo, nenhum dele até hoje originou qualquer criminalização o que quer que fosse. E na altura a perplexidade de mais uma busca, neste caso ao presidente, foi pensando sempre que fosse de processos que já estavam em curso. Quando soubemos da detenção do presidente, no Seixal Campus, desde jogadores, treinadores e funcionários, foi um abalo completo no que estava a acontecer no dia a dia da equipa de futebol".