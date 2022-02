Rui Costa acusa jogadores de estarem acomodados

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do Benficad á murro na mesa e critica atitude do grupo de trabalho. Exige mudança imediata já na próxima partida com o Tondela.

Rui Costa acusou a equipa de estar acomodada, após a derrota com o Gil Vicente, na Luz. Num tom crítico e muito duro, o líder encarnado disse aos futebolistas que o grupo não pode voltar a dar uma imagem de conformismo em campo. No balneário, apurou o JN, apontou erros individuais, voltou a pedir empenho total e uma mudança de mentalidade urgente.

Os encarnados perderam e ficaram mais longe do segundo lugar (estão a seis pontos), ocupado pelo Sporting, que dá acesso à Liga dos Campeões. Mais tarde, em conferência de Imprensa, Rui Costa afirmou que ninguém se podia esconder do momento que atravessam as águias: o alvo foram os futebolistas, mas as críticas alargam-se a todo o clube e à arbitragem.