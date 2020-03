Rui Costa admite que as águias não estão num momento feliz

JN Ontem às 21:32 Facebook

O diretor desportivo e administrador da SAD do Benfica reconhece que os últimos jogos "não têm corrido de feição" aos encarnados, mas promete que a equipa tudo vai fazer para "dar uma alegria aos adeptos".

Em declarações à BTV, esta quarta-feira, à entrada da gala do 116.º aniversário do Benfica, que decorre no Campo Pequeno, em Lisboa, Rui Costa admitiu que o clube "não está num momento muito feliz", em termos de futebol.

"É uma gala de aniversário e este dia não pode deixar de ser festejado", disse o diretor desportivo das águias.

Rui Costa reconheceu que o Benfica "vem de uma sequência de jogos que não têm corrido de feição", mas disse acreditar que "a época ainda está de pé".

"Vamos fazer tudo para dar uma alegria aos adeptos", prometeu, ainda, o antigo futebolista dos encarnados.