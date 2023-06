Rui Costa admite saída de pérola da formação do Benfica: "Não posso amarrá-lo aqui"

JN Hoje às 10:35 Facebook

A abordagem dos encarnados para renovar com Cher Ndour não chegou a bom porto e Rui Costa admite que não havia mais nada que pudesse fazer, perante a vontade do jogador.

Cher Ndour tem sido um nome apontado ao Paris-Saint Germain. De acordo com a imprensa francesa, o médio italiano, de 18 anos, tem uma proposta em mãos do campeão gaulês, segundo a qual irá auferir um salário sete vezes superior ao que ganha no Benfica e mostra-se relutante em ficar nas águias.

Na assembleia geral do Benfica, Rui Costa desvendou parte do processo: "Se gostava de ficar com o Ndour? Sim. Por isso, fiz uma proposta alta para ele ficar. Ele entendeu que o seu projeto de vida passaria por outro clube e não posso amarrá-lo aqui, nem quero. Discuto os contratos até entender que há vontade de representar o Benfica. Quando não há essa vontade, não discuto."

O presidente foi ainda mais além e comparou o italiano a João Neves, uma das revelações da época: "Vejam o João Neves. Jogou o ano inteiro com o contrato da equipa B e nunca se preocupou com isso. Reparem o rendimento que teve. Prefiro jogadores que vivam o Benfica assim, aos que nos tentam condicionar com contratos demasiado elevados para a realidade", disse.