Rui Costa alvo de processo disciplinar por críticas ao árbitro Tiago Martins

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou, esta segunda-feira, um processo disciplinar a Rui Costa, devido às críticas do presidente do Benfica ao árbitro Tiago Martins.

De acordo com o comunicado, esta decisão prende-se com o "apuramento da factualidade participada, nomeadamente sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque da violação de deveres gerais, na sequência de participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol".

A 9 de fevereiro, depois do jogo entre o Braga e o Benfica, que ditou o afastamento dos encarnados nas grandes penalidades, o presidente do Benfica deixou críticas à arbitragem de Tiago Martins.

"Não vou estar com meias palavras porque este jogo não é para isso. Foram casos a mais e demasiado evidentes", afirmou Rui Costa, presidente do Benfica, após o encontro de Braga. Não há explicação. Começou com domínio claro, primeira meia hora excelente e fomos impedidos de fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, não sou eu que digo, são as imagens que o mostram. Foi o mesmo árbitro que fez de VAR na Luz e quase obrigou o Soares Dias a marcar o penálti contra nós no Benfica-Sporting, num lance quase com a mesma dinâmica. E este foi com mais intensidade e fez vista grossa. Nunca escondo as debilidades da minha equipa, hoje não tenho nada a apontar. Foram capazes de jogar hora e meia com dez, porque assim o quiseram. Estivemos nesta Taça até nos terem deixado lutar por ela. Fizemos de tudo para continuar na Taça de Portugal e não nos deixaram", afirmou o presidente em conferência de imprensa.