Rui Costa anuncia candidatura à presidência do Benfica

O dirigente, que ocupa o cargo desde a demissão de Luís Filipe Vieira, confirmou que vai apresentar-se às eleições do clube, agendadas para 9 de outubro.

Rui Costa é candidato à presidência do Benfica. O anúncio foi feito esta terça-feira, num hotel em Lisboa, e dá conta da intenção do dirigente em manter-se no cargo que ocupa desde a saída de Luís Filipe Vieira, que se demitiu no início de julho.

"Com todos, por todos, pelo Benfica" é o lema da candidatura liderada por Rui Costa, cuja equipa será conhecida "nos próximos dias".



"É com o Benfica no coração que anuncio a minha candidatura à presidência do Benfica. Foi no Benfica que me fiz homem e vivi os melhores momentos da minha vida. Este é um dos momentos mais desafiantes da história do clube e eu jamais poderia deixar de responder a esta chamada", declarou o dirigente, durante uma intervenção curta e sem direito a perguntas dos jornalistas.

Para já, Rui Costa é o único candidato confirmado no ato eleitoral de 9 de outubro. Francisco Benítez já anunciou que também vai a votos, mas ainda não formalizou a candidatura.